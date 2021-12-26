Manisa'da minibüs tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Uğur Atalan (36) idaresindeki 45 RA 5887 plakalı Hyundai marka minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen İlhan Çetil idaresindeki 31 V 5644 plakalı tıra arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı tırın altına girerken minibüs sürücüsü Uğur Atalan (36) ve minibüste bulunan Erbin Aktaş(20) feci şekilde can verdi. Olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada can veren 2 kişinin cansız bedenleri, Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan tır sürücüsü İlhan Çetil ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.