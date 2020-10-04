Manisa'da minikler can dostları unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Hazırladıkları dövizlerle Hayvanları Koruma Günü'nü kutlayan minikler, “Doğadaki dostlarımızı koruyalım” mesajıyla yine kendi hazırladıkları mama toplama kutularına mama bıraktılar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocuklara eğitimin yanı sıra vatan sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi gibi konuları da aşıladıklarını ifade eden Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Koordinatörü Serap Gücüyen, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de hazırladıkları etkinliklerle çocuklara hayvan sevgisinin önemini pratikte de göstermiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.