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Manisa'da motosiklet kanala uçtu: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosikletin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen tek taraflı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen tek taraflı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Salihli'nin Kabazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Celal Demir (58) idaresindeki 45 SC 2567 plakalı motosiklet sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Celal Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, Celal Demir'in 4 çocuk babası olduğu ve ilçeye bağlı Kabazlı Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

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