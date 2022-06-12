İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da motosiklet yaban domuzuna çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde motosikletiyle domuza çarpan sürücü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletiyle domuza çarpan sürücü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Turgutlu yönüne seyir halinde olan İ.M. yönetimindeki 45 ZB 9172 plakalı motosiklet, Sivrice Mahallesi'nde yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle savrularak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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