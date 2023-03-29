Manisa'da muhtar, Salihli Taytanspor Kulübü'nü kurdu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahallesi Muhtarı Cafer Morbel, mahalleli arasında bağların güçlenmesi için Taytanspor Kulübü'nü kurdu. Taytanspor, Manisa 2. Amatör Lig'de mücadele edecek.

Uzun yıllar berberlik yaptığı Taytan Mahallesi'ne, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Cafer Morbel, eski mahalle kültürünün yaşatılması ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla Taytanspor Kulübü'nü kurdu. Mahalle halkının destekleriyle takımı kurduklarını belirten kulübün başkanı ve aynı zamanda Taytan Mahalle Muhtarı Cafer Morbel, “Kulübümüz, mahallemize hayırlı olsun. Amacımız eski mahalle kültürünü canlandırmak, halkın kaynaşmasını sağlamak ve gençlerimizi de kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır” dedi.

Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele edeceklerini belirten Morbel, hedeflerinin ise üst liglerde Salihli'yi temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Mahalle Muhtarı Cafer Morbel, başkanlığında kurulan Taytanspor Kulübü yönetiminde Rahmi Söyleyici, Yunus Taş, Ümit Taşpınar, Ahmet Şerif Turgut ve Ergül Kıvrak yer alırken, kulüp renklerinin ise yeşil-beyaz olduğu öğrenildi.