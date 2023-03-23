Manisa'da muhtarların ilk yardım eğitimlerinde sona yaklaşıldı

Manisa'da Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından yürütülen, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün proje ortağı olduğu 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesinde sona yaklaştıklarını kaydeden Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, muhtarların eğitimlere olan ilgisinin kendilerini de memnun ettiğini belirterek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan yürütücüsü oldukları 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in “Manisa'da gitmediğimiz toprak, dokunmadığımız yürek kalmamalı en ücrada bizi temsil eden muhtarlarımızın tümü ilkyardımcı olmalı” sözüyle başlayan ve 2022 yılında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından yürütülen, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün proje ortağı olduğu 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesinde sona yaklaşıldı. Projedeki gelişmeler hakkında bilgi veren Pehlivan, "8 ay olarak planlanan proje süresince, Manisa'nın 17 İlçesinde görev yapan muhtarlarımıza İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Gayesi, yaşadığı mahallede tanınan ve seçilerek göreve gelen muhtarların, projede aldıkları eğitim ve uygulamalarla, hayatta kalma oranının artmasında büyük katkı sağlamaları, beraberinde toplumda 'Birlikte herkes için ilkyardım' farkındalığının oluşturulmasına da değer kazandırmaları hedeflenen projemizde, muhtarlarımız 2 gün süren bu eğitimlerde, özel ilk yardım maketleri kullanarak uygulamalar yaptılar. Eğitimlerin sonunda da sertifika sınavlarına girdiler. Eğitimlerin uygulamalı olması muhtarlarımızın ilgisini ve beraberinde önemini arttırdı. Projede son olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Atatürk Gençlik Merkezi Konferans salonunda Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde bulunan muhtarlarımızın ihtiyar heyetini oluşturan azaların katılımı ile eğitim verildi. Azaların gerek yaşadıkları, gerekse tanık oldukları acil durumlar hakkındaki soruları oldukça yoğundu ve işin uzmanlarından aldıkları cevaplar ve edindikleri bilgiler neticesinde bir kez daha acil durumlarda birbirimize bilinçli olarak ilk yardım yapabilmenin ne kadar önemli olduğu, herkesin bu konuda bilgi sahibi olması gerektiği sonucuna vardılar. Bu vesile ile geçen yıl temmuz ayından beri devam eden projemize destek olan kaymakamlarımıza ve personeline, başından beri büyük emek sahibi olan çok değerli koordinatörümüz Sayın Emine Özdemir'e, İl Sağlık Müdürlüğümüzün kıymetli eğitimcilerine, İl genelinde katılımcı olan tüm mahalle muhtarlarımıza ve azalarına teşekkür ediyoruz."