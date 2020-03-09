Manisa'da müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

MANİSA (İHA) – Manisa'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Manisa-Akhisar yolu Güzelköy Kavşağındaki uygulama noktasında, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 7 adet müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.