Manisa'da 'Naht Sanatı ve Sulu Boya Sergisi' açıldı

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılış törenine Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı, Eğitime Katkı Derneği Başkanı ve CBÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi - Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, Eğitime Katkı Derneği Başkan Yardımcısı ve Naht Sanatçısı Hasan Kabadağ, Sulu Boya Sanatçısı ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Uzmanı Ahsen Tuncay ve davetliler katıldı.

Manisa Eğitime Katkı Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, serginin açılış konuşmasında derneğin 2011 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 2 bin 500 öğrenciye 2 milyon lira civarında karşılıksız burs verdiklerini açıkladı. İlker, “Bize emanet edilen bu bursların tamamını gençlere ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Dernek olarak bu sene hedefi biraz daha büyüttük. Hayırlısıyla bu yıl 250 öğrenciye yemek ve burs vermeyi planlıyoruz. Derneğimizin ikinci başkanı Naht Ustası Hasan Kabadağ'ın eserleri var. Burada elde edilen gelirin tamamı derneğimize bağışlanacak” dedi.

Türk Kadınlar Konseyi Genel Merkez Şubelerden Sorumlu Başkanı Mübeccel Kafkaslı, bu sergi ile geçmişin bugüne bağlandığını ifade ederek, güzel eserlerin yer aldığını belirtti. Kafkaslı, “Eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu, yardımların ne kadar önemli olduğunun bilinci içindeyim. Ağaçlara can olan bu sergimiz gençlerimize umut olacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, burslu okuyan bir öğrenci olarak bursun ne kadar önemli olduğunu söyledi.

Serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz ise “Büyümek ve gelişmek iki önemli programdır ve dünyadaki bütün ülkelerin içinde olduğu yarışın ana eksenidir. Gelişmek, büyümekten daha geniş bir kavramdır. Büyümekle sadece rakamları büyütürsünüz ama gelişmekle kaliteyi büyütürsünüz. Bu sebeple bizim hedefimiz sadece büyümek değil aynı zamanda gelişmek olmalıdır. Ülke olarak biz başka ülkelerin önüne geçerek önder bir ülke olabiliriz. Bunu da bize sağlayabilecek olan şey kültürel ögelerimizin geliştirilmesi ve tüm halkımızın yaşam tarzının birer parçası haline getirebilmektir. Bu bakımdan geleneksel sanatlarımıza verilen önem bu ülkenin gelişimi açısından atılacak en büyük adımdır. Bizi biz yapan değerlerimizi korumazsak onları barındırıp geliştirmezsek o zaman biz olmaktan çıkarız. Sadece uluslararası piyasanın bir ürünü bir parçası olmaktan öteye gidemeyiz. Onun için bu alanda yapılan çalışmaları gelişmemiz adına kıymetli buluyorum” dedi.

Açılışı yapılacak olan serginin eğitime katkı amaçlı düzenlenmiş olmasının da ayrıca bir önem arz ettiğini söyleyen Vali Karadeniz, “Eğitim ve kültür hep bir arada olan kavramlardır. Burada da bu iki kavramın, hayır işleri ile yan yana getirilmesi de oldukça kıymetlidir. Emeği geçenleri ve sanatçılarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi.