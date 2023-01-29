Manisa'nın Salihli ilçesindeki Belediye Türk Halk Müziği Korosunun, şef Mustafa Şentürk yönetiminde hazırladığı Yurdumun Türküleri-3 Neşet Ertaş konserinde, Türk Halk Müziği Koro üyeleri ve solistler, Türk Halk Müziğinin unutulmaz ismi, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın sevilen türküleriyle dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda seyircilerle buluşan Türk Halk Müziği Korosu, sunuculuğunu Beyhan Duran'ın yaptığı konserde, şef Mustafa Şentürk yönetiminde dillerden düşmeyen Neşet Ertaş türkülerini seslendirerek seyircileri türkü yolculuğuna çıkardı. İki bölümden oluşan konserde, Neşet Ertaş ile çeşitli yörelere ait olan birbirinden güzel 26 türkü seslendirildi. Türkü dolu bir gecenin yaşandığı konserde, seyirciler de sevilen türkülere eşlik etti. Şef Mustafa Şentürk de güzel iki türkü seslendirerek geceye renk kattı.

Konser sonunda şef Mustafa Şentürk ile Türk Halk Müziği Korosu ve saz heyetine teşekkür eden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Salihli Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinlikleri siz değerli sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu gece bilge Anadolu insanı merhum üstat Neşet Ertaş'ın türkülerinden oluşan harika bir gece yaşadık. Soğuk bir kış gecesinde içimizi ısıtan bazen hüzünlenip bazen coşturan, türkülerle dolu güzel bir gece yaşatan şef Mustafa Şentürk ile Türk Halk Müziği Koromuza teşekkür ederim. Belediyemizin katkılarıyla hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek" dedi.

Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, şef Şentürk ile THM Koro üyelerine çiçek takdim etti.

Konsere, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye daire müdürleri ile sanatseverler katıldı.