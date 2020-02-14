Manisa'da nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde 26 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde evlenmek isteyen çiftler 14 Şubat Sevgililer Gününde nikah salonlarını doldurdu. Yunusemre'de özel bir günde evlenmek isteyen 15 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu da bu özel günde evlenmek isteyen çiftlere sürpriz yaparak birim girişini ve salonu çiçek, balon ve tüllerle süsledi. Mutlu bir beraberliğe “evet” demek için Sevgililer Günü'nü seçen çiftler ise, bu anlamlı günü özellikle seçtiklerini ifade ederek heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Şehzadeler'de de evlilik tarihlerinin unutulmaz ve özel bir tarih olmasını isteyen çiftler, Sevgililer Günü'nde Şehzadeler Belediyesi Nikah Salonu'nda hayatlarını birleştirdi. Nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen çiftler Şehzadeler Belediyesi Evlendirme Dairesi Memurluğu'nda yoğunluğa neden oldu. Bu özel günde evlenmek için daireye 11 çift başvururken, çiftler, verilen randevu sırasına göre geldikleri nikah salonunda nikahlarını kıydırdı. Yeni evlenen çiftlere mutluluklar dileyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Hayatlarında unutulmaz bir iz bırakmak isteyen 11 çiftimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutluluğa 'evet' dediler. Vatandaşlarımız bunun gibi özel günlerde nikah memurluğumuzda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Normal günlerde kıyılan nikahın yaklaşık iki katı bir talep oluşuyor. Vatandaşlarımız bu şekilde hayatlarında önemli olan bu günleri unutulmaz kılıyorlar. Ben yeni evlenen tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.