İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da öğrenciler çöp topladı

Manisa’nın Salihli ilçesi Mevlütlü İlkokulu 2.

Manisa'nın Salihli ilçesi Mevlütlü İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.


Öğrenciler ellerine eldiven giyip, çöp torbalarını alın daha sonra mahallenin sokaklarında, parklarında ve yol kenarlarına atılan çöpleri topladı.


Sınıf öğretmeni Volkan Kaz, öğrencilerinin TEMA gönüllüsü ve doğasever olduklarını belirterek, a amaçlarının gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve dünya bırakmak olduğunu söyledi. Bu projenin çok faydalı olduğunu belirten Kaz "Umarım bu proje ile çevremizdeki insanlara örnek olmuşuzdur. Öğrencilerimizde de bu bilinci oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi. Kaz, bu tür etkinliklerin söylenerek değil, uygulamaya konularak yapılması gerektiğini sözlerine ekledi..


Okul sınıf öğretmenlerinden Hacı Akgül ise “Hayat bilgisi dersinde doğayı koruma konularını işledik. Daha sonra bu çalışmayı yaptık. Çevremize karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Atılan her bir çöp, dünyada yaşayan hayvanlara, doğaya, suya, her şeye zarar veriyor. Bu bilinci herkese aşılarsak daha temiz bir dünyada yaşayabiliriz." dedi.


Çöp toplayan öğrencilerden Sakincan Aksoy ise çöp toplama projesini hem çevreyi temiz tutmak, hem de çevredeki insanlara örnek olmak için yaptıklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.