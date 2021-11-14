Manisa'da öğrenciler sağlıklı yaşam için 22 kilometre pedal çevirdi

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, “Fit to Belong, Erasmus+Projesi” kapsamında bisiklet turu düzenledi. Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda sağlıklı yaşam için 22 kilometre pedal çevrildi. 80 öğrencinin katıldığı bisiklet turuna, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği eşlik ve rehberlik etti. Yunusemre Belediyesinin temin ettiği müzikli araba, parkur boyunca atmosferi şenlendirirken, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı gezi rotası boyunca öğrencilerin güvenliğini sağladı. Okul bahçesinde başlayan bisiklet turu, Karaali Mahallesi'ne kadar uzanan güzergahın ardından Kent Park'ta sonlandı. Organizasyona Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can da katıldı. Arkadaşları ve öğretmenleriyle ders dışında da birlikte vakit geçirmekten çok keyif aldıklarını söyleyen öğrenciler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.