Manisa'da öğrenciler Seyitli GES'i inceledi

sınıf öğrencilerini ağırladı. "Arkadaşım enerji ve eTiwining" projesi çerçevesinde minik öğrenciler, enerji ve elektrik mühendislerinden enerjinin nasıl depolandığı ve nasıl dağıtıldığı konusunda bilgi aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, her yaştan öğrencinin gelişimine ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla organize ettiği teknik gezilerini sürdürüyor. Bu çerçevede MASKİ, Cumhuriyet Anaokulu ve ilkokul 4. sınıf öğrencilerini Seyitli GES'de ağırladı. Öğrenciler, MASKİ Genel Müdürlüğü Enerji ve Elektrik mühendisleri ile öğretmenleri eşliğinde tesisi gezdi. Tesisle ilgili sorularını yetkili personele yönlendirerek enerji üretimi süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler her ayrıntıyı dikkatle inceledi. Tüm süreçler ile ilgili akıllarındaki soruları soran öğrencilerin öğrenme azmi yetkili personeli de şaşırttı. Düzenlenen teknik geziden büyük memnuniyet duyan öğrenci ve öğretmenler, öğrenime sağladığı destekten ötürü MASKİ'ye teşekkür ettiler.