Manisa'da öğretmenlere kişilik analizi yöntemleri eğitimi

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi, tüzüklerinde yer alan hedefleri yerine getirmek amacıyla sendikaya üye olan öğretmenleri öğrencilerine iyi bir örnek, iyi bir hayat rehberi olacak şekilde daha başarılı, verimli ve donanımlı olmalarını sağlayacak programlar düzenliyor. Bu amaçla 2018 yılı temmuz ayında Eğitim-Bir-Sen tarafından “Koçluk Eğitimi” planlanırken, yaklaşık 70 üyeye yaz tatilinde koçluk eğitimi verildi. Yine “Kişisel Gelişim Eğitimleri” kapsamında 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde “Kişilik Analiz Yöntemleri (Enneagram)” eğitimi verildi. Yaklaşık 60 üyenin katıldığı bu eğitimden olumlu dönüşler alınması ve öğretmenlerin isteği üzerine daha ileri seviye olan “Kişilik Analiz Yöntemleri-2 (Enneagram)" konulu eğitim düzenlendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sosyolog- Yazar Yusuf Özkan Özburun tarafından Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirilen eğitime, sendika üyesi öğretmenler katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanvekili Mehmet Akış, “Eğitim-Bir-Sen olarak öncelikle özlük hakları tabi ki her zaman yapmak istediğimiz ve kazanmak istediğimiz şeyler. Ama bunun yanı sıra tüm üyelerimizin her şeyden daha önemli olan gelişimleri bizler için daha önemlidir. Kişilik analizi bizler için olmazsa olmaz. Son dönemlerde yaşadığımız özellikle gördüğümüz bir şey ki öğretmenlerin yaşamış olduğu sıkıntılar. Öğrencilerin yapmış oldukları ki bu konuda daha geçen gün bir öğretmenimiz maalesef şehit oldu. Biz öğrencileri tanırsak, onları o şekilde yönlendirmeye çalışırsak herhalde daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bizler milli eğitim camiası olarak değerler eğitimi üzerine çok duruyoruz. Mutlaka olmazsa olmaz ama değerler eğitiminden önce lazım olan şey kişilik analizleri, kişileri tanımak. Bu eğitimin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimde; "Mizaçlara Göre İnsan İlişkileri, Mizaç Tiplerine Göre Kariyer ve Mesleki Eğilimler, Mizaçlara Göre Psikolojik ve Biyolojik Hastalıklara Yatkınlık, İnsan Tiplerini Tanımada Temel Yöntemler, Temel Duygusal Zihinsel Arayışlar" konularına yer verildi. 2 gün sürecek olan eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.