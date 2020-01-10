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Manisa'da okul çevrelerinde uyuşturucu araması

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından okul çevresi, metruk binalar ile yol güzergahları üzerinde yapılan trafik ve asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, kontrol edilen araç sürücülerine toplamda 10 bin 464 TL ceza kesildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından okul çevresi, metruk binalar ile yol güzergahları üzerinde yapılan trafik ve asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, kontrol edilen araç sürücülerine toplamda 10 bin 464 TL ceza kesildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama yapıldı. 'Asi' isimli köpekle yapılan uygulamada okul çevreleri, park-bahçeler, metruk ile yol güzergahlarındaki araçlarda arama yapıldı. Uygulamalarda aranan ve kontrol edilen araç sürücülerine toplamda 10 bin 464 TL ceza kesildi.


Öte yandan ekipler tarafından yapılan aramalarda bir şahıstan 1,26 gram bonzai adı verilen sentetik kannabinoid, 0.06 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca okul önünde yapılan uygulamada da 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetimlerde bir kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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