Manisa'da okul servislerine denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Öğrencilerin güven ve konfor içerisinde okullarına ve evlerine ulaşmalarının sağlanması adına daire başkanlığına bağlı ekipler, okul servislerinin denetim kriterlerine göre gerekli kontrolleri yaptı. Denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Öğrencilerimizin güvenli bir yolculuk sağlayabilmesi amacıyla tüm detayları inceliyor, yasal koşullara uygun olmayan araçların şoförlerine cezai işlem uyguluyoruz. Bu anlamda servis araçlarına yönelik denetimlerimiz sürecek” dedi.