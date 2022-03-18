Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmalarda 16 kategoride 120 sporcu birincilik için kıyasıya yarıştı. Nefes kesen yarışlar sonunda Genç kızlar (A) grubu takım kategorisinde Manisa Lisesi 530 puanla birinci, Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi 264 puanla ikinci, TBMM 85. Yıl 206 puanla üçüncü ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 61 puanla dördüncü oldu. Genç erkekler (A) grubu takım kategorisinde ise Manisa Spor Lisesi 834 puanla birinci, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 716 puanla ikinci, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 456 puanla üçüncü ve Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 268 puanla dördüncü oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Atletizm Manisa İl Temsilcisi Bahattin Kayan, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Okul Sporları İl Tertip komitesi tarafından verildi. İlk 4'e giren takımlar, Manisa'yı grup müsabakalarında temsil edecek.