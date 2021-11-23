Manisa'da Okul Sporları Müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen '2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları' Manisa'da da başladı.

Pandemi süreci nedeniyle uzun süredir yapılamayan ve okullar tarafından heyecanla beklenen voleybol, basketbol, hentbol ve futsal branşlarını kapsayan müsabakalar Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından yıldız kızlar voleybol açılış müsabakası ile başladı.

Müsabakalar 47 ayrı kategoride düzenleniyor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları müsabakaları kapsamında merkez ve tüm ilçelerdeki okulların takımları ile minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 47 ayrı kategoride müsabakalar düzenlenecek. Müsabakaların başlaması sebebiyle düzenlenen seremonide yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle okul sporlarına yaklaşık bir buçuk yıl ara verildiğini hatırlatan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Öğrencilerimizi okul sporları ile yeniden harekete geçiriyoruz. Gençlerimizin iyi yetişmesi, sporun her alanında iddialı olması ve geleceğin şampiyonları olması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız daha fazla öğrenciyi spor branşlarıyla buluşturmak ve okul spor faaliyetlerine katılımını sağlamaktır. Okullarımızda bulunan öğrencilerimize her yaşta farklı spor dalları ile ilgilenebileceği bir atmosfer oluşturarak spor kültürünü kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 2021 2022 eğitim-öğretim yılı okul sporları müsabakalarında sporcularımıza ve takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Seremoniye Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Okul Sporları İl Tertip komitesi, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.