Manisa'da okul sporlarında 5 branşta müsabakalar tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Minikler Satranç, Yıldız Hentbol, Yıldız ve Gençler Dart, Yıldız Kız ve Erkekler Judo ve Gençler Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda dereceler giren öğrencilere ve okullara madalya verildi. Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan, Şehzadeler Gençlik Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

Dereceye giren okullar, grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek.