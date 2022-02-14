Manisa'da okuldan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir ilköğretim okulundan hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ve jandarma ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hacıbektaşlı İlköğretim Okulu Müdürü E.T. (44), İlçe Jandarma Komutanlığına giderek okuldan 15 adet tablet, 2 adet laptop, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet harici bellek ve 600 TL'nin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığını, maddi zararın 100 bin lira olduğunu müracaatta bulunup, şikayetçi oldu. Okuldan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin C.E. (28), Y.D. (19), S.E.(26) ve S.E. (27) olduğunu tespit etti. Şüpheliler jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet laptop, 4 adet tablet, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong, 3 adet flaş bellek, 1 adet çalıntı ekobis, 1 adet kamu sim kartı, 1 adet güç adaptörü ve 1 adet switch dağıtıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.