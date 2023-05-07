Manisa'da ölüm kavşağına sinyalizasyon yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan kazalardan dolayı vatandaşlar tarafından 'Ölüm kavşağı' olarak adlandırılan E96 karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı'na trafik sinyalizasyon sistemi takıldı.

İzmir-Ankara E96 karayolu üzerinde bulunan ve sık sık ölümlü ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiği, yaşanan kazalardan dolayı çevre halkı tarafından “Ölüm Kavşağı” olarak adlandırılan Caferbey yol ayrımında önce kavşak düzenlemesi yapıldı. Kavşak düzenlemesi de kazaların önüne geçilemeyince Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği, kavşağa trafik sinyalizasyon sistemi takılması talebinde bulundu. Talebin ardından Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ışıklandırma ve trafik sinyalizasyon sistemi takıldı. Kaza riskini en aza indirmek için yapılan çalışmalar neticesinde takılan trafik sinyalizasyon sistemi devreye girdi.

Çevre halkı trafik sinyalizasyon sistemi ile E96 Karayolunda her iki istikametinde de araçların aşırı hız yapması önlenmiş olacağını vurgu yapıp, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerin de Caferbey Kavşağı ve diğer kavşaklarda denetimlerini sürdüreceği belirtildi.