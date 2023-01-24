Manisa'da öneri sanayi alanlarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı

Türkiye Mekansal Strateji Planı çerçevesinde, Manisa'da öneri sanayi alanlarının tespitine yönelik Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, sanayi alanlarının belirlenmesi için alt komisyon kurulmasına karar verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Mekansal Strateji Planı (MSP) çalışmaları dahilinde Manisa genelinde bulunan öneri sanayi alanlarının tespitine yönelik toplantı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi yol haritası ile teknolojide öncü ülkeler arasında olmayı hedeflediğini, bu amaçla 'Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi' dahilinde önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Manisa'nın sanayi alanında Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu, Manisa genelinde organize sanayi bölgelerinde doluluk oranlarının yüksek olduğunu ve sürekli yeni yer taleplerinin geldiğini söyleyen Vali Karadeniz; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Mekansal Strateji Planı" dahilinde Manisa'da öneri sanayi alanlarını tespit etmek amacıyla çalışmaların başladığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Mekansal Strateji Planı (MSP) ülke mekanının 2053'e kadar olan süreçte nasıl kullanılacağı ve gelişeceğine yönelik doğal kaynakların korunmasını, ekonomik değerlerin öne çıkarılmasını, sosyal yapının problemlerini çözmeyi temel alan ve bu amaçla Manisa genelinde öneri sanayi alanlarının tespitine yönelik yapılan toplantıda; mülkiyeti hazineye ait veya kamu orta malı alanlar, ulaşım akslarının güçlü olduğu alanlar, parçalı olmayan 10 hektar ve üzeri alan büyüklüğüne sahip hazine mülkiyetindeki alanlar, aktif olmayan mera alanları, kültürel ve doğal sit olmayan öneri sanayi alanların tespiti için alt komisyon oluşturulmasına karar verildi.

Vali Karadeniz'in başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Erhan Günay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.