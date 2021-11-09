Manisa'da organ bağışı seferberliği

Manisa'da Organ Bağışı Haftası kapsamında kurulan stant ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı. Organ bağışının önemi konusunda açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, "Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Bugün itibari ile 25 binin üzerinde hastamız böbrek, kalp, karaciğer, akciğer başta olmak üzere organ nakli beklemektedir. Bunlarla birlikte ince barsak, pankreas ve uzuv nakli bekleyen hastalarımız da bulunmaktadır. Ancak Covid-19 pandemisi koşullarının da etkisi ile organ bağışı oranları düşük bir seviyede seyir etmekte ve buna bağlı olarak tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan hastalarımız, sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybedebilmektedirler. Bu durum, ağır aile sorunlarının yanı sıra, işgücünde de kayıplara yol açabildiği gibi ülke ekonomisi üzerinde de ağır bir yük oluşturabilmektedir. Bu nedenler dolayısıyla, organ yetmezliği yaşayan yurttaşlarımızın sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının arttırılması Bakanlığımızın ana hedefleri arasındadır" dedi.

"Pandemi ile organ bağışı da azaldı"

Pandemiyle birlikte organ bağışının da azaldığını aktaran Erkuş, "İlimizde Covid-19 pandemisi öncesi 2019 yılında 7900 kişi organ bağışı yapmışken, pandemi ile birlikte bu sayı da azalma gözlenmektedir. Bilindiği üzere, her yıl 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır. Organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalarımız için büyük bir umut ışığı olan organ bağışı haftasının en etkin ve verimli bir biçimde kutlanması hastalarımız için motive edici bir unsur olabileceği gibi aynı zamanda organ bağışı hususunda vatandaşlarımızın ve sağlık personelinin farkındalığının arttırılacak olması da organ bağışı ve organ nakli sayılarının arttırılması yönünde olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu bağlamda ilçe sağlık müdürlüklerimiz, devlet ve özel hastanelerimiz 3-9 Kasım organ bağışı haftası boyunca belirli noktalarda kurulan stantlar, afiş ve broşürlerin dağıtımı, organ bağışı konusunda eğitimler, esnaf ziyaretleri ve etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin yegane amacı bu konuda bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesidir. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız öncelikle ilçe sağlık müdürlüklerimize, devlet hastanelerimize il sağlık müdürlüğümüze ve aile hekimlerine başvurup belge imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar" dedi.