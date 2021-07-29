İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da orman yangını başladı

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazözle müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 arazözle müdahale ediliyor.



Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman İşletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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