Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkarken yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye Avşar Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. 1 helikopter ve 7 arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.