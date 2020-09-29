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Manisa'da orman yangını

Manisa’nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 helikopter, 30 arazöz müdahale ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 helikopter, 30 arazöz müdahale ediyor.


Yangın Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 30 arazözle hem havadan hem de karadan yangına müdahale edilirken, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangının büyüme riski taşıdığı öğrenildi. Öte yandan yangının yerleşim yerlerinden uzak bir alanda olduğu belirtildi.

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