Manisa'da ormanlık alanda 480 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık bir bölgede, boyları 120 ila 300 santimetre arasında değişen 480 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi'nde alınan bir duyum üzerine harekete geçen ilçe jandarma ekipleri söz konusu ormanlık bölgede tarla içerisinde boyları 120 ile 300 santimetre arasında değişen toplam 480 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkisinden numune alarak imha eden jandarma ekipleri kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.