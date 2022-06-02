Manisa'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Yapılan açıklamada ormanlık alanların kenarındaki yollarda da mola vermenin ve piknik yapmanın yasak olduğu bildirildi.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak Manisa Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun aldığı kararı duyurdu. Alınan kararda, “Manisa İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 22.04.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararının 28. maddesine dayanarak sınırları belirtilen ormanlara girişlerin, 01.06.2022 - 31.10.2022 tarihleri arasında yasaklanması 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür.” denildi.

Alınan kararlar şöyle açıklandı: “Mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmakta yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir. Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi çerçevesinde olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı dozer, loder, kepçe gibi iş makineleri hazır bulunduracaklardır. Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetlerden devriye, kontrol ve benzeri ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir. Yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezine yapılabilecektir.”

Girişin yasak olduğu ormanlar

Girişlerin yasak olduğu ormanlık ve ağaçlandırma alanları ise şöyle açıklandı: “Manisa merkez Sabuncubeli-Dededağ, Manisa merkez Beydere. Saruhanlı Karatepe-Sarıçam, Saruhanlı-Turgutlu Eğrigöl-Sakarkaya. Akhisar: Türkoğlu Ağaçlandırma Sahası, Değirmen Ağaçlandırma sahası, Kaydıran Ormanı. Selendi: Mıdıklı Gençleştirme Sahası, Çanşa-Ayvaalan. Kula: Esenyazı Ağaçlandırma Sahası, Encekler. Demirci: Hırkalı Ağaçlandırma Sahası, İcikler. Alaşehir: Evrenli Ağaçlandırma Sahası. Kırkağaç: Çiftlik Ormanı. Soma: Eğnez Ormanı, Şifadağ Ağaçlandırma Sahası, Şantiye Ormanı.”

Alınan kararlara uymayan, karşı çıkan veya zorluk çıkaran kişiler hakkında 6831 sayılı Orman Yasasının ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Yasasının 66. Maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatlar Yasasının 32. Maddesine göre işlem yapılacağı bildirildi.