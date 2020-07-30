İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da ormanlık bölgedeki 3 tarla içinde 550 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından edinilen istihbari çalışmalar sonucunda ormanlık bölgede birbiriyle bağlantılı 3 tarla içinde 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından edinilen istihbari çalışmalar sonucunda ormanlık bölgede birbiriyle bağlantılı 3 tarla içinde 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi Gökçukur mevkiinde bugün Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri istihbari çalışması neticesinde ormanlık bölgede birbiri ile bağlantılı 3 tarla içerisinde boyları 50 santimetre ile 215 santimetre arasında değişen toplam 550 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edilirken, kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.