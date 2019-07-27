Manisa'da ot yangını korkuttu

Manisa'da boş bir arazide çıkan ot yangını çevresindeki tesislere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, 15.30 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesindeki, Manisa Sebze ve Meyve Hali arkasında meydana geldi. Boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki tesislere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan Manisa Sebze ve Meyve Hali esnafı, yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.