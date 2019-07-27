İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da ot yangını korkuttu

Manisa’da boş bir arazide çıkan ot yangını çevresindeki tesislere sıçramadan söndürüldü.

Manisa'da boş bir arazide çıkan ot yangını çevresindeki tesislere sıçramadan söndürüldü.


Yangın, 15.30 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesindeki, Manisa Sebze ve Meyve Hali arkasında meydana geldi. Boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki tesislere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan Manisa Sebze ve Meyve Hali esnafı, yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.