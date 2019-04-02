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Manisa'da otizme mavi balon göndermesi

Manisa’da öğrenciler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 500 mavi balonu gökyüzüne bıraktı.

Manisa'da öğrenciler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 500 mavi balonu gökyüzüne bıraktı.


Manisa'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda da program düzenlendi. Günün anlamına özel tüm öğretmen ve öğrenciler mavi tişört giyinerek okula geldi. İlk olarak okulun ‘Hayatın Sesi' bando ekibi ritim gösterisi yaptı. Otizme dikkat çeken sloganları ile büyük alkış alan gösterinin ardından, öğrenciler kovalar içindeki mavi boyaların içine ellerini daldırarak duvara asılan beyaz pankarta el izlerini çıkardı. El izi çıkarma etkinliğinin ardından el ele tutuşarak, büyük bir çember oluşturan öğrenciler, ellerindeki 500 balonu gökyüzüne bıraktı.

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