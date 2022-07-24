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Manisa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.



Yangın, Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine hem Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hem de Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle karadan müdahale başlatıldı. Olumsuz hava şartları ve rüzgarın da etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. Durum üzerine bölgeye 4 helikopter ve 2 uçak sevk edilirken yangına 20 arazöz ve itfaiye ekipleriyle karadan da müdahale devam ediyor.

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