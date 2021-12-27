İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Salihli'nin Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (45) yönetimindeki 45 ST 736 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik dere yatağına uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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