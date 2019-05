Manisa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi karalandı.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesi eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökçen Y. idaresindeki 35 JJ 126 plakalı araç Manisa şehir merkezi istikametinde giderken Uğur C. idaresindeki 45 J 1545 plakalı işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta yolun kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü Gökçen Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hurise Y. ile servis aracı sürücüsü Uğur C. ve minibüste yolcu olarak bulunan Muhsine P., Semra D. hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.