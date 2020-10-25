İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 55 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 55 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Çobanhasan Mahallesi Akhisar-Kırkağaç karayolu üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. H.T. (23) idaresindeki 45 AAC 543 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir eden, H.E.'nin (55) kullandığı plakasız ve tescilsiz motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada kask kullanmayan motosiklet sürücüsü H.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.T. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.