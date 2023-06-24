Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Keskinoğlu Tavukçuluk firmasında tır şoförlüğü yapan Murat Işık (41) görevinin bitip aracını teslim etmesi ardından otomobile bilenerek Manisa istikametine doğru harekete geçti. 16 LLC 57 plakalı otomobili direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen Murat Işık'a karşı şeritten gelen 35 BJG 505 plakalı N.D. (63) idaresindeki tır çarptı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri otomobil sürücüsü Murat Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gördes ilçesinde yaşadığı bildirilen Murat Işık'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.