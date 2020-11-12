Manisa'da otomobil karşı şeride geçip tıra çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, karşı şeride geçerek tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Demirci Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den, Kula istikametine giden Ramazan Sola (23) idaresindeki 45 RT 727 plakalı Opel marka otomobil, Demirci Kavşağı'nda karşı şeride geçip Ferhat N. (50) yönetimindeki 06 FL 4993 plakalı tıra çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta ağır yaralanan Sola, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 23 yaşındaki Sola, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.