Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün traktöre çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi Çavuşoğlu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki 45 UA 5005 plakalı otomobil, sürücü A.C. idaresindeki 45 C 2223 plakalı traktöre çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü K.T. ile J.E., B.E. ve H.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kısa sürede çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.