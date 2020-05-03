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Manisa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 17.15 sıralarında Selendi ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan K. yönetimindeki 45 U 4037 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza yerine gelen 112 ambulansı ile Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü tedavi altına alındı.


Selendi Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, Ozan K.'nın Uşak Organize Sanayi Bölgesinde çalıştığı belirtildi.

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