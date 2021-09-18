İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kamyonetin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kamyonetin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 45 UA 0459 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü R.S. ile R.K., E.D. ve U.A olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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