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Manisa'da otomobilde erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde park halindeki bir otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki bir otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi Çakal Azmağı mevkisinde otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobildeki A.A. isimli şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın başından vurulduğu tespit edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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