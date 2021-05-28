Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Ankara E 96 Karayolu Valeks Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö.(62) yönetimindeki 35 GE 0868 plakalı otomobil, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Özcan'a(81) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tahsin Özcan'ın olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından Özcan'ın cansız bedeni otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Otomobil sürücüsü Metin Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.