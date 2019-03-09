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Manisa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.30 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi mevkisinde Manisa istikametinden Akhisar yönüne seyir halinde olan Ü.K. (51) yönetimindeki 45 HD 1474 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan M.T. (49) idaresindeki 45 AR 103 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, sürücü M.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri diğer sürücü Ü.K.'nın ise olay yerinden kaçtığını tespit etti. Firari sürücü Ü.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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