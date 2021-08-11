Manisa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Köprübaşı istikametine gitmekte olan H.A.(34) yönetimindeki 45 RG 548 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.B.(44) idaresindeki 45 AB 002 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan Ayşe Toy(42) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 sürücüsü ile diğer yolcu G.Ç.(41) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.