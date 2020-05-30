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Manisa'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürülerden birinin 135 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.



Kaza, saat 22.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Mehmet P. idaresindeki 45 AEV 825 plakalı otomobil, kavşaktan D300 karayoluna bağlanmak isteyen H.U. idaresindeki 64 DC 848 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaza yerinden yaklaşık 100 metre savrulan 45 AEV 825 plakalı otomobil şarampolde durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. 45 AEV 825 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet P. ile 64 DC 848 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anında karayolunda trafiğin seyrek olması olası faciayı önledi.



Öte yandan kavşaktan çıkıp D300 karayoluna bağlanmak isteyen 64 DC 848 plakalı otomobilin sürücüsü H.U. ise 135 promil alkollü çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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