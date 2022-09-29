Manisa'da ‘Özgürlüğün Renkleri' fotoğraf sergisi açıldı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın himayesinde Denetimli Serbestlik'te bulunan yükümlülerin çektikleri fotoğraflar Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile MAFOD işbirliğinde açılan “Özgürlüğün Renkleri” adlı sergide buluştu. Manisa Adalet Sarayı içerisinde açılan sergide Manisa'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, denetimli serbestlik yükümlülerinin bakış açısıyla yansıtılması amaçlandı. Sergi iki ay süren saha çalışmaları neticesinde oluşturuldu. Özgürlüğün Renkleri projesi aynı zamanda yükümlülerin hobi edinmeleri ve bir istihdam kapısı olabilecek beceriler geliştirebilmelerini hedefliyor. Temel teorik eğitimlerinin ardından uygulama eğitimlerinde Manisa'nın tarihi değerleri Kurşunlu Han, Mevlevihane, Sultan Camii, Muradiye Camii, Ulu Camii, Ağlayan Kaya ve Çaybaşı deresinde çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi; Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile Koruma Kurulu kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla ziyarete açıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul'un da ziyaret ettiği sergi 1 hafta süreyle ziyaretçilere açık olacak.