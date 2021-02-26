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Manisa'da pandemi hastanesi normale dönüyor

Manisa’da korona virüsle mücadelede pandemi hastanesi olarak ilan edilen ve sürecin başından beri korona virüsle etkin bir mücadele veren Merkezefendi Devlet Hastanesi 1 Mart tarihi itibariyle poliklinik hizmetlerini vermeye başlayacak.

Manisa'da korona virüsle mücadelede pandemi hastanesi olarak ilan edilen ve sürecin başından beri korona virüsle etkin bir mücadele veren Merkezefendi Devlet Hastanesi 1 Mart tarihi itibariyle poliklinik hizmetlerini vermeye başlayacak.


Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 450 yataklı Merkezefendi Devlet Hastanesi 1 Mart'ta başlayacak normalleşme süreciyle birlikte poliklinik hizmetlerine yeniden başlayacak. Salgının başından bu yana pandemi hastanesi olarak binlerce hastanın yaşama tutunmasını sağlayan ve bu süre zarfında uzun süre poliklinik hizmeti vermeyen Merkezefendi Devlet Hastanesinin 1 Mart Pazartesi gününden itibaren yeniden poliklinik hizmetlerine başlayacağı öğrenildi. Merkezefendi Devlet Hastanesi 2020 yılının ağustos, eylül ve ekim aylarında yine poliklinik hizmete vermeye başlamış ancak artan vakalar sonrası yeniden pandemi hastanesine dönüştürülmüştü.

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