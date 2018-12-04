Manisa'da park halindeki traktör çalındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde park ettiği 45 RL 588 plakalı traktörü römorku ile birlikte çalınan Davut Özçelik, “O benim ekmek teknemdi” dedi.

Davut Özçelik'e (56) ait 45 RL 588 plakalı traktör römorku ile birlikte Gaziler Mahallesi'nde park ettiği yerden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Çalınan traktörü ile nakliyecilik yaparak geçimini sağladıklarını ifade eden Özçelik, “Yaklaşık 12 gün önce çalınan o traktör benim ekmek teknemdi. Geçimimi o traktör sayesinde sağlıyordum. Görenlerin insaniyet namına emniyet güçlerine haber vermelerini rica ediyorum, traktörüm olmadan evimin geçimini sağlama şansım yok" dedi.