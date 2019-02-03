Manisa'da pide salonunu kundaklama girişimi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir pide salonuna içi benzin dolu şişe fırlatılırken, iş yerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Olay, Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.'ya ait pide salonuna gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce içinde benzin dolu şişe fırlatıldı. İçindeki benzin tutuşturularak atılan şişe dükkanda küçük çaplı yangına sebep oldu. Dükkandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kundaklama şüphesiyle çevrede inceleme başlattı. Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.