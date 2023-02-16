İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da PKK terör örgütüne operasyon

Manisa’nın Şehzadeler ve Gölmarmara ilçelerinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ve Gölmarmara ilçelerinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Şehzadeler ve Gölmarmara ilçelerinde operasyon düzenlendi. Örgütün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken tahkikat devam ediyor.

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